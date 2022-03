Zinedine Zidane : L’un de ses fils commente une éventuelle arrivée au PSG

Zinedine Zidane sera-t-il le futur entraîneur du PSG ? Depuis plusieurs mois, le nom de l’ancien meneur de jeu revient avec insistance pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du club de la capitale. Interrogé à ce sujet, par la Cadena Ser, son fils Luca a indiqué qu’il serait heureux, peu importe le choix de son père.

Zinedine Zidane est libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière. Et après s’être accordé une année sabbatique, pour souffler et passer du temps en famille, il devrait rapidement reprendre du service. Reste à savoir où. Si l’équipe de France est dans un coin de sa tête depuis longtemps, il aurait ouvert la porte au PSG, qui en a fait sa priorité pour remplacer Mauricio Pochettino, contesté en interne par le manque de fond de jeu et les résultats mitigés.

Et bien que «Zizou» soit marseillais de naissance, son fils Luca Zidane (23 ans) ne verrait pas forcément d’un mauvais œil une arrivée de son père sur le banc parisien, même s’ils n’ont jamais abordé le sujet ensemble. «Je ne parle pas de ça avec lui. (…) Est-ce que ça me surprendrait de le voir à Paris ? S’il est heureux, moi je serai content. S’il est heureux d’entraîner le PSG, c’est une bonne chose», a affirmé le portier du Rayo Vallecano.

Dans une interview à l’Equipe, Leonardo a néanmoins tenu à démentir être entré en contact avec Zinedine Zidane pour devenir le prochain coach du club de la capitale. «Honnêtement, on n’a jamais pensé à changer d’entraîneur. Vraiment. On n’a jamais contacté Zidane ou qui que ce soit», a confié le directeur sportif brésilien, qui a réaffirmé sa confiance envers Mauricio Pochettino. «Avant de venir ici, Pochettino était dans le top 5 des entraîneurs et il l’est toujours. On voit la progression, même si beaucoup de choses se sont passées. Je le vois toujours plus impliqué car, avec le temps, tu connais mieux le contexte», a-t-il ajouté.

Une manière avec ces propos de protéger son équipe et l’entraîneur argentin, à moins d’une semaine du 8e de finale retour de la Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid.