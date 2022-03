Real Madrid-PSG (3-1) : la nouvelle désillusion de Paris, déjà éliminé de la Ligue des champions

Le PSG, battu par le Real Madrid (3-1) mercredi soir en huitième de finale retour de Ligue des champions, est éliminé. Une nouvelle désillusion alors que Paris avait toutes les cartes en mains.

Un nouveau cauchemar. Paris a subi une nouvelle catastrophe en C1 en tombant de très haut au stade Santiago Bernabeu, replongeant dans ses doutes et ses désillusions. Comme à Barcelone en 2017 (4-0, 1-6), comme contre Manchester United en 2019 (2-0,1-3), le PSG s'est effondré.

La faute d’abord à un homme : Karim Benzema, avec un triplé plein d'opportunisme (61e, 76e, 78e), qui a effacé Kylian Mbappé, qui avait validé la maîtrise parisienne en première période (39e), et avait ouvert la porte des quarts de finale à l'aller (1-0).

Cette porte s’est refermée après une erreur de Gianluigi Donnarumma, préféré à Keylor Navas ancien de la maison madrilène, sur le premier but de l’attaquant de l’équipe de France.

Expliquer ce qui s'est passé, c'est facile, il y a avait faute sur Donnarumma lors du 1er but, et ça a tout changé. C'est difficile de ne pas parler de cette grosse erreur d'arbitrage, que je ne comprends pas et que je ne pardonnerai pas, a lancé Mauricio Pochettino après la rencontre. Je ne comprends pas pourquoi l'arbitre n'a pas fait appel à la VAR. A partir de cette action tout a changé dans le stade, nos joueurs étaient énervés, même s'il faut reconnaître que nous avons fait des erreurs. Mais quand l'émotion s'en mêle, le football change complètement. Je suis très en colère et frustré par cette situation. C'est le pire qui pouvait nous arriver. On a perdu le macth en dix minutes. Pour moi l'action de Benzema sur Donnaruma c'est une faute et ça a tout changé. La suite de la saison va être tres difficile, la C1 c'est l'objectif du PSG depuis des années tout le monde le sait, les supporters vont être énervés, on le sait. Dans un moment comme celui-ci il va falloir quand même analyser et se souvenir des bonnes choses qu'on a réalisées face à cette excellente équipe de Madrid. Mais ce qui s'est passé, ce soir, c'est pas normal.»

Une diatribe qui en dit long sur le coup pris sur la tête par le clan parisien. Alors qu’il ne reste que le championnat à disputer, la fin de saison risque d’être très longue dans le vestiaire.