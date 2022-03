Biathlon : Quentin Fillon Maillet enchaîne et file vers le gros globe de cristal

Il est inarrêtable. Déjà vainqueur du sprint et de la poursuite, la semaine passée, à Kontiolahti (Finlande), après sa moisson de médailles aux JO de Pékin, Quentin Fillon Maillet a enchaîné avec une nouvelle victoire, ce jeudi, sur le sprint d’Otepää (Estonie). Avec ce succès, le Jurassien entrevoit plus que jamais le premier gros globe de cristal de sa carrière.

Plus rien ne semble pouvoir l’empêcher de conquérir le Graal. A quatre courses du terme de la saison, le quintuple médaillé olympique dans la capitale chinoise compte 225 points d’avance sur son dauphin qui n’est autre que son compatriote Emilien Jacquelin. Et il pourrait régler l’affaire dès la prochaine course.

Il lui suffira de terminer au moins 23e de la mass start, programmé samedi, pour être couronné et inscrire son nom au palmarès au côté de ceux de Patrice Bailly-Salins (1994), Raphaël Poirée (2000, 2001, 2002, 2004) et Martin Fourcade (de 2012 à 2018).

Et au regard de sa forme actuelle, il peut déjà mettre le champagne au frais. En Estonie, il a encore une fois été très impressionnant que ce soit sur les skis, avec le meilleur temps, ou derrière la carabine, avec un sans-faute (10/10), pour dompter la concurrence, inarnée par le Norvégien Sturla Laegreid (2e) et l’Allemand Benedikt Doll (3e), et signer la 16e victoire de sa carrière.

«Je suis super content de cette course, a confié Quentin Fillon Maillet au micro de la chaîne L’Equipe. Je commence à sentir la fatigue, l’usure de la saison mais j’arrive à rester dedans. Je suis très satisfait.» Il lui reste encore un dernier effort à fournir avant la consécration et des vacances bien méritées.