Vidéo : l'effrayant KO infligé au boxeur Michael Conlan tombé hors du ring

Le boxeur irlandais Michael Conlan a encaissé un impressionnant KO qui l’a fait chuter du ring samedi en Angleterre.

Une grosse frayeur. Battu par Leigh Wood pour la ceinture WBA des mouches, l’Irlandais est tombé à la renverse dans le 11e round après avoir encaissé un KO foudroyant. L’arbitre Steve Gray n'a pas été en mesure d'intercepter Conlan à temps pour empêcher une chute.

Le boxeur a alors été placé sur une civière et transporté à l'hôpital. Sous le choc, la Motorpoint Arena de Nottingham n’a pas célébré la victoire de Leigh Wood qui lui aussi s’est rapidement inquiété pour son adversaire et n’a pas voulu montrer sa joie quant à sa victoire.

Ce dimanche matin, Conlan a donné des nouvelles rassurantes sur son état. «Je vais bien, je viens juste d'être examiné à l'hôpital. Le scanner est clair, a-t-il posté sur ses réseaux sociaux. Félicitations à Leigh Wood, félicitations à son équipe, c'était le meilleur coup de la soirée avec lequel il m'a obtenu à la fin. Mais c'est comme ça, je reviendrai.»

Watched the fight, I definitely need to run it back! Up on the cards & 11th was a slip, fatigue was kicking in & I was caught on the temple with a good shot I didn’t see. Respect @itsLeighWood congrats again, your a tough fucker but let’s run it back @EddieHearn #CityGround

— Michael Conlan (@mickconlan11) March 13, 2022