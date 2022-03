Vidéo : la sublime joie des coéquipiers de Jonathan Clauss après sa convocation en équipe de France

Le vestiaire du RC Lens a explosé de joie jeudi après la convocation de Jonathan Clauss en équipe de France.

A 29 ans, et après un parcours semé d’embûches, le latéral droit du club artésien va découvrir les Bleus à l’occasion des matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire (25 mars) et l’Afrique du Sud (29 mars).

Si l’intéressé lui-même a forcément été très heureux de cette première, tous ses coéquipiers ont vécu avec lui le moment de l’annonce par Didier Deschamps. Evidemment, la scène a été filmée par le club lensois.

«Qu’il fasse ses premiers pas en sélection c’est quelque chose de magnifique, et de façon plus générale ça l’est aussi pour le club, a confié à L’Equipe l’entraîneur lensois Franck Haise. Ça remonte tout de même à quelques années la dernière fois où on a eu un Lensois en équipe de France (Alou Diarra en 2006) donc pour le club c’est aussi un moment fort et important. Je n’ai pas pu dire un mot à Jonathan parce qu’ils (ses coéquipiers) ont chanté pendant dix minutes. J’ai applaudi avec eux. Il y avait beaucoup d’émotion. C’est toujours fort, il a eu beaucoup d’années difficiles, c’est un exemple magnifique.»