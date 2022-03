Jonathan Clauss : livreur, amateur… Tout savoir sur le latéral appelé en équipe de France

Jonathan Clauss a été convoqué en équipe de France ce jeudi par Didier Deschamps. Voici ce qu’il faut savoir du latéral droit du RC Lens.

C’est la petite sensation de la première liste de l’année du sélectionneur tricolore. A 29 ans, le piston du club Sang et Or a été appelé pour la première fois de sa carrière pour rejoindre Clairefontaine et les Bleus en vue des matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire (25 mars) et l’Afrique du Sud (29 mars). Une convocation méritée pour celui qui a connu une carrière compliquée.

Car s’il fait les beaux jours de la formation lensoise et de la Ligue 1 depuis l’été 2020, Jonathan Clauss a eu un parcours chaotique. Après dix ans au centre de formation du RC Strasbourg, celui qui a grandi à Osthoffen (à l’ouest de Strasbourg) n’a pas été conservé. Un moment très dur qu’il a eu du mal à digérer.

premier contrat pro à 24 ans

Il a alors décidé de poursuivre le football dans un club strasbourgeois (ASPV) en CFA 2 (aujourd’hui National 3), avant de traverser la frontière pour jouer à Linx, en cinquième division. Il reviendra en France et évoluera encore en CFA 2, CFA et National, respectivement à Raon-l’Etape et Avranches. Pour gagner sa vie, Clauss devra travailler à côté et enchaînera quelques petits boulots comme livreur ou distributeur de prospectus.

En 2016, il signera son tout premier contrat professionnel avec Quevilly-Rouen pour évoluer en Ligue 2 à 24 ans. Il fera ses débuts pro contre Châteauroux. Si le club normand sera relégué en National, Clauss se fera déjà remarquer et finira la saison avec huit passes décisives. De quoi taper dans l'oeil du club allemand de Bielefield (2e division).

Le latéral droit fera sensation et sera l’un des artisans de la montée en Bundesliga lors de la saison 2019-2020 avec ses 5 buts et 10 passes décisives. Mais il découvrira la 1re division en France, à 28 ans, avec le RC Lens qui lui offre un contrat de trois ans. Avec les Artésiens, Jonathan Clauss va exploser aux yeux de tous.

Régulièrement cité dans les équipe-types des journées de L1, Clauss achèvera sa première saison avec 3 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Une promesse qu’il confirmera en 2021-2022. Actuellement, il en est à 4 buts et 9 passes décisives. De quoi taper dans l’œil de Didier Deschamps qui l’appelle en mars donc. Désormais à lui de poursuivre ce rêve fou qui l’emmènera peut-être à la Coupe du monde au Qatar en fin d’année.