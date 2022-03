Ligue Europa et ligue Europa Conférence : les tirages complets des quarts de finale

L'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille connaissent leurs adversaires pour les quarts de finale de Ligue Europa et Ligue Europa Conférence.

En quart de finale de la Ligue Europa 2021-2022, les hommes de Peter Bosz affronteront le West Ham de Kurt Zouma et Alphonse Aréola. Les Hammers sont actuellement sixièmes de Premier League et ont réalisé une première partie de saison plus qu’honorable en dominant Liverpool, Chelsea, Manchester United et Manchester City en championnat ou en Coupe.

Les saisons se suivent et se ressemblent à l’Olympique Lyonnais à la peine en championnat et en pleine possession de ses moyens en Europe. Après la demi-finale de la Ligue Europa en 2016-2017 et la demi-finale de la Ligue des champions en 2019-2020, l’Olympique Lyonnais se rapproche une nouvelle fois d’une finale européenne tant attendue.

Les quarts de finale :

West Ham - Lyon



Leipzig - Atalanta



Francfort - FC Barcelone



Braga - Rangers

Le quart de finale aller de l’Olympique Lyonnais se jouera le 7 avril tandis que le match retour aura lieu le 14 avril.

La finale de la compétition est programmée à Séville au Stade Ramon Sanchez Pizjuan

Ligue Europa Conférence

En Ligue Europa Conférence, l’Olympique de Marseille disputera sa place dans le dernier carré contre le PAOK Salonique. Un tirage plutôt clément pour le club phocéen qui évite l’AS Roma, le PSV et Leicester. Toutefois, il ne faudra prendre de haut les Grecs qui n’ont perdu qu’une seule fois en 2022.

Les quarts de finale :

Bodo Glimt - AS Roma



Feyenoord - Slavia Prague



OM - PAOK Salonique



Leicester - PSV

Le quart de finale aller de l’OM se jouera le 7 avril et comme l’OL, l’Olympique de Marseille tentera de valider sa place en demi-finale le 14 avril.

La finale de la compétition est programmée à Tirana dans le National Arena.