Formule 1 : Max Verstappen souffle la victoire à Charles Leclerc au Grand Prix d’Arabie Saoudite

La réponse du champion du monde. Contraint à l'abandon, la semaine dernière, à Bahreïn, Max Verstappen a remporté, ce dimanche, le Grand Prix d'Arabie Saoudite au terme d'une lutte haletante dans les derniers tours avec Charles Leclerc. Carlos Sainz a complété le podium.

Cette fois, les derniers tours lui ont souri. Alors qu’il avait dû renoncer à quelques tours du drapeau à damier à cause d’un problème mécanique, la semaine passée, sur le circuit de Sakhir pour l’ouverture de la saison, Max Verstappen a construit sa 21e victoire dans les ultimes tours de piste sur le tracé urbain de Djeddah. Deuxième derrière Charles Leclerc, qui semblait filer une deuxième victoire consécutive après avoir pris les commandes dans le premier tiers de la course après l’entrée en piste de la voiture de sécurité, Max Verstappen est revenu dans les échappements de la Ferrari à moins de dix tours de l’arrivée.

Les deux pilotes se sont livré une bagarre palpitante, entre attaque, contre-attaque et coup de bluff. Et à ce petit jeu, le champion du monde en titre a finalement eu le dernier mot, profitant de la vitesse de pointe de sa Red Bull pour dépasser son rival à trois tours de tour et s’imposer d’un souffle devant le Monégasque.

Avec cette victoire, Max Verstappen s’est rassuré, tout comme l’écurie autrichienne, qui a également placé Sergio Pérez, auteur de la pole, à la 4e place, après une manche inaugurale marquée par l’abandon inaugurale de ses deux monoplaces. Mais Verstappen et Red Bull auront fort à faire face aux Ferrari de Lerclec et Sainz, 3e en Arabie Saoudite, qui ont confirmé leur retour au premier plan.

Derrière, Mercedes a connu un nouveau week-end délicat. Si George Russel a pris la 5e place, devant l’Alpine d’Esteban Ocon (6e), Lewis Hamilton, 15e sur la grille de départ, a terminé seulement en 10e position. L’écurie allemande et le septuple champion du monde ont deux semaines pour corriger le tir avant le Grand Prix d’Australie, où Charles Leclerc et Max Verstappen se sont déjà donnés rendez-vous pour une nouvelle lutte acharnée.