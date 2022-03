Vidéo : Le terrible accident de Mick Schumacher lors des qualifications du Grand Prix d’Arabie Saoudite

Mick Schumacher ne sera pas au départ du Grand Prix d’Arabie Saoudite. Le pilote allemand a eu un terrible accident, samedi, lors de la séance de qualifications sur le circuit de Djeddah. Mais plus de peur que de mal pour le fils du septuple champion du monde.

Mick Schumacher était parvenu à se hisser en Q2. Et dans un tour lancé, pour tenter d’améliorer son chronomètre, il a perdu le contrôle de sa Hass dans une série de virages rapides et a heurté un mur à pleine vitesse. Sous la violence de l’impact, sa monoplace a volé en éclats avec des débris éparpillés partout sur la piste. La séance a immédiatement été interrompue, le temps de nettoyer le tracé de Djeddah et surtout de s’assurer de l’état de santé du jeune pilote de 23 ans.

Mick Schumacher will miss the Saudi Arabian GP after a huge accident in qualifying.





That Mick is physically well after the crash is another reminder of the strength and safety of modern F1 cars for which we are incredibly thankful#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/qhLcw0elb7

— Formula 1 (@F1) March 26, 2022