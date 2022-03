Coupe du monde 2022 : Le Portugal évite le piège et décroche son billet avec la Pologne

Au contraire de l’Italie, le Portugal a évité le piège. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont battu, ce mardi, la Macédoine du Nord à Porto (2-0) et décroché leur billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Tout comme la Pologne de Robert Lewandowski, qui a écarté la Suède de Zlatan Ibrahimovic (2-0).

Cristiano Ronaldo disputera bien un cinquième Mondial et la retraite internationale attendra donc encore pour le quintuple Ballon d’or, qui avait été très clair sur le sujet à la veille de cette rencontre. «Celui qui va décider de mon futur, c'est moi», avait-il lancé quelque peu agacé. Et s’il n’a pas décidé du sort de la partie au stade du Dragon, il a encore joué un rôle majeur. Très actif sur le front de l’attaque, le capitaine portugais a été à l’origine de l’ouverture du score en délivrant une passe décisive à son compère de Manchester United Bruno Fernandes (32e).

Ce même Bruno Fernandes a doublé la mise peu après l’heure de jeu pour sceller le score de la rencontre et envoyer au Qatar la sélection lusitanienne, qui va participer à son 12e grand tournoi international consécutif (Euros et Mondiaux confondus), tout en mettant fin au rêve de la Macédoine du Nord. Cinq jours après avoir sorti l’Italie, elle a cette fois buté sur plus forte qu’elle avec le Portugal de Cristiano Ronaldo.

Et «CR7» sera accompagné de Robert Lewandowski. Le meilleur Fifa de l’année 2021 a aidé la Pologne a composté son billet aux dépens de la Suède, en transformant un pénalty obtenu juste après la pause par Grzegorz Krychowiak (50e). Piotr Zielinski a ensuite doublé la mise (72e), pour permettre à la Pologne de s’offrir une deuxième participation consécutive au tournoi planétaire. Zlatan Ibrahimovic, qui était sorti de sa retraite internationale, sera quant à lui privé de ce rendez-vous.

Avec le Portugal et la Pologne qualifiés, il ne reste plus qu’un billet à attribuer dans la zone Europe : l'Ukraine, dont le match a été repoussé en raison de la guerre menée dans le pays par la Russie, affrontera l’Ecosse, et le vainqueur de cette confrontation sera opposé au pays de Galles.