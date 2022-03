Cristiano Ronaldo prend une douche en live sur Instagram (Vidéo)

Curieuse scène sur Instagram. Cristiano Ronaldo a lancé, lundi soir, un live dans lequel il était filmé en train de prendre une douche à l’extérieur et en sous-vêtement. Le tout devant près de 700.000 spectateurs.

A 37 ans, Cristiano Ronaldo ne manque jamais une occasion d’exhiber son corps et ses abdominaux. Il y a quelques semaines, le quintuple Ballon d’or avait déjà lancé un live sur son compte Instagram, qui a dépassé les 400 millions d’abonnés, en direct de son sauna, attirant plus de 720.000 curieux.

Il n’a pas fait autant cette fois, mais ils étaient tout de même 670.000 spectateurs à regarder la star portugaise, qui a eu la drôle d’idée de se doucher dehors et uniquement vêtue d’un boxer, alors que le thermomètre devait à peine dépasser 0°C du côté de Manchester.

