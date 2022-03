Tirage au sort de la Coupe du monde 2022 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du monde 2022 aura lieu le vendredi 1er avril au Qatar. Voici le programme TV complet.

C’est à Doha, capitale du Qatar où se déroule la compétition du 21 novembre au 18 décembre, que se tient ce tirage tant attendu par les fans du monde entier. Et plus précisément au Palais des Congrès et des Expositions, en présence de 2.000 invités.

L’équipe de France de Didier Deschamps, championne du monde en titre, se retrouve dans le Chapeau 1 en compagnie notamment du Qatar (pays hôte), de la Belgique, du Brésil, de l'Argentine, de l'Angleterre, de l'Espagne et du Portugal.

Après ce tirage, les supporters pourront un peu plus planifier leur venue au Qatar. Pour l’heure, plus de 17 millions de billets ont été réservés depuis l’ouverture de la billetterie.

A noter que tous les stades (8 au total) sont situés à moins d’une heure du centre de Doha. Les fans auront la possibilité d’assister à plus d’un match par jour lors des phases de poules.

Le programme TV

Tirage au sort de la Coupe du monde 2022



Vendredi 1er avril



A Doha (Qatar)



A partir de 18h en direct sur TMC et beIN SPORTS 1