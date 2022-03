Equipe de France : la statistique impressionnante de Kylian Mbappé avec les Bleus

Il est aux portes du top 10. Auteur d’un doublé, mercredi soir, contre l’Afrique du Sud, Kylian Mbappé est devenu le 11e meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, à égalité avec Sylvain Wiltord, avec 26 réalisations. Et l’attaquant tricolore est considérablement en avance sur les temps de passage de Thierry Henry.

Le record du nombre de buts de l’attaquant champion du monde 1998 est plus que jamais menacé (51 buts). Buteur face aux Bafanas Bafanas, Olivier Giroud est revenu à seulement trois longueurs avec 48 réalisations. Et il devrait très prochainement dépasser l’ancien joueur d’Arsenal si Didier Deschamps le convoque pour les prochains rassemblements de l’équipe de France et la Coupe du monde au Qatar.

Mais si l’attaquant de l’AC Milan devenait le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, il pourrait ne pas le rester très longtemps. Car Kylian Mbappé avance à un train d’enfer. En 54 sélections, il compte déjà 26 buts sous le maillot tricolore à seulement 23 ans (et 99 jours). A titre de comparaison, Thierry Henry ne totalisait «que» huit buts avec les Bleus au même âge. De son côté, Olivier Giroud n’avait pas encore la moindre sélection…

C’est dire si ce record lui tend les bras. Et l’attaquant du PSG en a évidemment fait un objectif dans sa carrière et il compte bien le faire tomber rapidement. «Bien sûr que j’ai toujours voulu être le premier partout, en équipe de France comme en club. Il y a encore un long chemin car, ce qu’a fait Titi, personne ne l’a fait. Je pense que je peux y arriver bien plus vite qu’on ne le croit», a-t-il lancé au micro de TF1 après la large victoire des champions du monde contre l’Afrique du Sud (5-0).

Et Kylian Mbappé, qui reste sur cinq matchs de rang avec au moins un but inscrit avec les Bleus, tentera de s’en rapprocher lors du prochain rassemblement de l’équipe de France prévu en juin avec quatre matchs de Ligue des nations au programme.