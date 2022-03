Formule 1 : un Grand Prix à Las Vegas à partir de 2023

La Formule 1 s’étend aux Etats-Unis. Après les Grands Prix d’Austin et de Miami, une troisième course s’ajoute au calendrier de la catégorie reine du sport automobile avec le Grand Prix de Las Vegas, qui fera son apparition en 2023.

Dans la capitale mondiale du jeu, le spectacle promet d’être au rendez-vous. La course se déroulera sur un circuit, long de 6,12 km, comportant 14 virages et trois lignes droites, avec des vitesses de pointe qui pourront atteindre plus de 340 km/h. Mais la grande nouveauté se situe dans sa programmation. Prévu en novembre, le Grand Prix aura lieu un samedi, de nuit.

«C’est un moment incroyable pour la Formule 1 qui démontre l’énorme attrait et la croissance de notre sport avec une troisième course aux États-Unis.

Las Vegas est une destination connue dans le monde entier pour son excitation, l’hospitalité, les sensations fortes, et bien sûr, le célèbre Strip», la rue la plus célèbre de la ville qui a déjà accueilli deux Grands Prix en 1981 et 1982, s’est félicité le PDG de la F1 Stefano Domenicali.

Avec l’Asie et le Moyen-Orient, les États-Unis représentent actuellement l’un des marchés prioritaires du championnat du monde de Formule 1, lui-même étant contrôlé par le groupe américain Liberty Media, qui a acquis les droits commerciaux de la F1 en 2017, mettant fin à quarante ans de règne du Britannique Bernie Ecclestone.

La venue d’un troisième Grand Prix américain en 2023 marque donc davantage la volonté de la F1 de s’implanter au pays de l’IndyCar et de la NASCAR.