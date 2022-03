Formule 1 : le crash de Mick Schumacher va coûter une fortune à Haas

Une sortie de piste qui va coûter cher. Très cher. Mick Schumacher a été victime d’un terrible accident, samedi, lors de la séance de qualification du Grand Prix d’Arabie saoudite. S’il en est sorti indemne, sa Haas a été fortement endommagée sous la violence du choc.

Le pilote allemand était lancé à pleine vitesse dans un enchainement de virages quand il a perdu le contrôle de sa monoplace qui s’est encastrée dans un mur du tracé urbain de Djeddah. Il a fallu plus d’une heure pour évacuer sa voiture et déblayer l’amoncellement de débris sur la piste. Car les dégâts ont été considérables. Ils ont même été estimés «entre un demi-million et un million» de dollars par Günther Steiner.

«Je crois que le coût est quand même élevé, car toute la suspension est partie, à part l'avant gauche. Je crois qu'il y reste quelque chose. Le reste, c'est juste de la poudre de carbone. En termes financiers, entre la boîte de vitesses, toute la carrosserie et les radiateurs, je dirais que c'est entre un demi-million et un million», a confié le patron de Haas dans des propos rapportés par Motorsport.

Si le moteur et la batterie semblent avoir été épargnés, des vérifications doivent encore être effectuées pour connaître l’étendue des dommages avant le prochain Grand Prix en Australie (10 avril). «Le châssis en lui-même n’a pas l’air cassé. L’infrastructure sur le côté, on peut la changer. Bien sûr, nous devons mener de véritables vérifications, mais on dirait que ce n’est pas trop mal, à vrai dire. Et Ferrari m’a dit que le moteur avait l’air d’aller bien. La batterie aussi. Mais tout le reste, c’est cassé», a ajouté Günther Steiner.

Heureusement, l’écurie américaine dispose d’un budget pour ce «cas d’imprévu», mais ce genre d’accident ne doit pas se reproduire trop souvent dans la saison car «sinon ce budget disparaît et on perd de l’argent». Un message lancé à Mick Schumacher, qui avait été, la saison dernière, le pilote qui avait coûté le plus cher à son écurie. La facture totale des dégâts provoqués par le fils du septuple champion du monde avait été estimée à 4,2 millions d’euros, selon les chiffres divulgués par différents médias allemands.