Marathon de Paris : Morhad Amdouni bat le record de France vieux de 19 ans, l’Ethiopien Deso Gelmisa vainqueur

Magnifique performance réalisée par Morhad Amdouni (34 ans) dans les rues de la capitale. Troisième à l’arrivée du marathon de Paris, remporté par l’Ethiopien Deso Gelmisa, le Français a établi, ce dimanche, un nouveau record de France.

Sous le soleil mais dans le froid, Morhad Amdouni a bouclé les 42,195 km avec un chrono de 2 h 05 min 22 sec. Avec ce temps, il a fait tomber le record, vieux de 19 ans jour pour jour, de Benoit Zwierzchiewski, réalisé en 2003 déjà à Paris (2 h 06 min 36 sec).





Morhad AMDOUNI bat le record de France du Marathon en 2h 5min 22s !





Le record était détenu depuis 2003 par Benoît Zwierzchiewskia.#ParisMarathon pic.twitter.com/Pa3lSaH5J7 — Schneider Electric Marathon de Paris (@parismarathon) April 3, 2022

«Je suis très heureux. Battre ce record à Paris, chez moi, c’est fantastique», s’est félicité à l’arrivée Morhad Amdouni, qui participait seulement à troisième maraton. Et il a, au passage, pulvérisé son record personnel sur le marathon datant de 2019, déjà au pied de la Tour Eiffel (2 h 09 min 14 sec).

Et ce n’est pas le seul record à être tombé lors de cette édition 2022. Si l’Éthiopien Deso Gelmisa s’est imposé (2 h 05 min 07 sec), en lâchant dans les derniers mètres son compatriote Seifu Tura, la Kényane Judith Jeptum a remporté la course chez les femmes, en établissant un nouveau record de l’épreuve (2 h 19 min 48 sec). Elle a amélioré de plus d’une minute le précédent record réalisé il y a cinq ans (2 h 20 min 55 sec). Première française, Anaïs Quemener a terminé à la 14e place (2 h 37 min 26 sec).