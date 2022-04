Marathon de Paris : la circulation fortement perturbée

L’édition 2022 du marathon de Paris aura lieu ce dimanche 4 avril à Paris. La circulation et le stationnement seront très fortement perturbés durant cette journée.

Alors que le départ s’effectue sur l’avenue des Champs-Élysées aux environs de 8h du matin, de nombreux quartiers de Paris seront fermés à la circulation. Les rues et avenues empruntées par les 45.000 coureurs seront concernées par ces restrictions. Le parcours démarre sur l’avenue des Champs-Élysées et continue vers l’est de Paris jusqu’au bois de Vincennes, avant de repartir vers l’ouest en passant par les quais de Seine et le bois de Boulogne.

Dernier rappel du parcours!



Comment sont les jambes à quelques heures du grand départ du @SchneiderElecFR #ParisMarathon ?





Last reminder: your route for tomorrow!



How are your legs feeling a few hours before you take to the start of your Marathon? pic.twitter.com/FRwcXBoFdv

— Schneider Electric Marathon de Paris (@parismarathon) April 2, 2022