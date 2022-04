PSG : «On voulait aller au bout de la Ligue des champions», confie Neymar

Neymar est revenu, dimanche après la victoire du PSG contre Lorient (5-1), sur la désillusion de la Ligue des champions il y a quelques semaines.

Il est rare qu’il s’exprime depuis qu’il est à Paris. Mais après la brillante prestation des Parisiens contre les Bretons au Parc des Princes, et son doublé, «Ney» a répondu aux questions des journalistes après la rencontre.

Il a d’abord évoqué la victoire contre Lorient et l’objectif du titre. «Je suis content pour la victoire. On sait que ce championnat est difficile, on doit continuer à gagner et montrer qu'on veut aller chercher ce dixième titre», a indiqué l’ancien joueur du FC Barcelone avant de revenir sur la C1 (dont la finale aura lieu au Stade de France) sur Amazon.

«Perdre, c'est très difficile, c'est ce qui s'est passé à Madrid, a rappelé Neymar. On doit continuer à aller de l'avant. Ça nous a fait beaucoup de mal de perdre, on voulait aller au bout de cette compétition mais malheureusement on a été éliminés. Pour le public, c'est très difficile aussi à accepter, mais il faut savoir que pour nous ç'a été beaucoup plus difficile.»

Depuis l’élimination en Ligue des champions, les supporters parisiens ont pris en grippe une partie des joueurs de la capitale. Ce dimanche contre Lorient, c’est Sergio Ramos (entré à la 72e minute) qui a essuyé de nombreux sifflets.