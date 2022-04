Karim Benzema : Mbappé, Ballon d'or, Giroud... Les confidences de la star du Real Madrid

Karim Benzema, attaquant du Real Madrid, s’est longuement confié à L’Equipe mardi sur certains sujets comme Kylian Mbappé, le PSG mais aussi Olivier Giroud et le Ballon d’Or.

Kylian Mbappé

«Avec Mbappé, on s'entend bien car on sait ce que l'autre va faire. Par exemple, on aime tous les deux aller à gauche mais on n'y sera jamais tous les deux en même temps : l'autre viendra à l'intérieur, ou prendra la profondeur... (…) J'aime jouer avec lui en sélection et j'aimerais jouer avec lui en club. Je pense qu'on marquerait le double de buts. Ou peut-être même le triple !»

Le PSG

«(…) Leur stratégie, c’est Verratti, il fait tout le jeu. Si tu le presses bien, ils passent à une autre stratégie et ce n’est pas pareil. Paredes à côté de lui ne sera plus le même. Marquinhos et Kimpembe qui veulent jouer sur Verratti ne seront plus les mêmes non plus. Donc le secret contre le PSG, c’est de les presser. (…) Et puis quand on a marqué (Real Madrid-PSG en Ligue des champions, ndlr), ils se sont dit qu’ils avaient perdu le match, alors qu’il n’y avait que 1-1… ça leur arrive souvent ça, ils lâchent mentalement.»

Olivier Giroud

«(…) Giroud, avant c'était un point de fixation, maintenant il a toujours cette qualité mais il peut aussi venir un peu plus dans le jeu. Tu peux t'appuyer sur lui mais il lui faut des centres.»

Le Ballon d’Or

«C'est un objectif. Surtout que l'an dernier je n'étais pas loin, mais je n'avais pas remporté de trophée (en club). Là, je fais une très bonne saison. Le Ballon d'Or est une motivation, mais pas seulement personnelle. J'englobe l'équipe. Car si j'arrive à emmener mon équipe à remporter des trophées, forcément derrière il y aura des récompenses individuelles.»

Son retour en équipe de France

«Pour moi, revenir après plus de cinq ans était un événement. C’est un truc vraiment marquant, car je n’avais jamais baissé les bras. Ensuite, j’ai remporté un trophée et c’est vraiment important pour moi. Maintenant, il y a une Coupe du monde qui arrive et je dois essayer de faire quelque chose de grand.»

Le tirage des Bleus à la Coupe du monde

«Il n’y a pas de bon tirage. Ce tirage n’est ni bon ni mauvais. Ce sera la Coupe du monde et les matchs seront tous difficiles. Ca aurait pu être plus dur sur le papier, oui, mais avec notre statut, tous les matchs contre les supposées petites nations seront toujours compliqués.»