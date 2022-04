Muay Thai : un incroyable KO debout lors du Grand Prix de Londres (vidéo)

Said Kabil a mis KO debout Gary Corbett après un impressionnant enchaînement lors du Muay Thai Grand Prix ce week-end.

La vidéo a fait le tour de la planète. Dans une O2 Arena bouillante, le Marocain a envoyé son adversaire au tapis en marquant les esprits.

D’un axe Kick suivi d’un direct du droit, Said Kabil a mis KO debout le Britannique, qui s'est retrouvé complètement groggy. Une image assez spectaculaire. Le vainqueur a ensuite mis un enchaînement droite-gauche pour qu’il tombe. L’arbitre s’interposant pour mettre un terme au combat.

S’il a fêté comme il se doit sa victoire, Kabil est ensuite allé saluer son adversaire afin de voir si tout allait bien.

«Je ne peux pas décrire les sentiments que je ressens… Je n'ai pas combattu depuis deux ans à cause du COVID et je n'ai eu aucune opportunité, je suis enfin de retour et j'ai vraiment faim, j'ai hâte de me battre à nouveau et de prendre le contrôle de cette division», a écrit le vainqueur sur son compte Instagram.

