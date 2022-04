Ligue 1 : le PSG écrase Clermont (6-1)

En déplacement au Stade Gabriel Montpied, le Paris Saint-Germain s’est imposé très largement samedi 9 avril face à Clermont (6-1), pour le compte de la 31ème journée de championnat.

Après une série de 4 défaites à l’extérieur (trois en Ligue 1 et un en Ligue des Champions), les Parisiens ont repris des couleurs en pulvérisant le Clermont Foot 63, grâce notamment à une prestation de haut vol de la MNM. Un triplé et une passe décisive pour Kylian Mbappé, tout comme son coéquipier brésilien Neymar, et s’ajoute à cela, trois passes décisives pour le sextuple ballon d’or, Lionel Messi.

C'est terminé à Clermont ! Nos Parisiens s'imposent largement après une très grosse prestation collective !





Triplés pour @KMbappe & @neymarjr #CF63PSG 1-6 pic.twitter.com/1UlNcplNDH — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 9, 2022

Malgré dix belles dernières minutes en première période et un but à la 42ème de Jodel Dossou, et les Clermontois n’ont finalement pas pu revenir dans le match et retenir les assauts parisiens.

De quoi redonner beaucoup de confiance aux hommes de Mauricio Pochettino qui recevront l’Olympique de Marseille dimanche prochain.