6 nations féminin : le XV de France s'impose tout en maîtrise en Ecosse

Le XV de France s’est imposé en Ecosse (28-8), dimanche, lors de la 3e journée du Tournoi des 6 nations féminin.

Trois victoires en trois matchs. Au Scotstoun Stadium de Glasgow, les Bleues l’ont emporté avec quatre essais inscrits, tous inscrits lors de la première période. Laure Sansus, Jessy Trémoulière (x2) et Gaëlle Hermet ont inscrit les essais tricolores.

Totalement dominatrices avant la pause, elles ont ensuite géré au retour des vestiaires. Les Ecossaises, plus vaillantes, ont réussi à marquer leur seul essai du match grâce à leur arrière Chloé Rollie.

Troisième victoire en trois matchs pour l'équipe de France dans ce tournoi des 6 Nations avec ce succès contre l'Écosse (8-28) ! Les Françaises repartent avec le bonus et continuent de croire au Grand Chelem. Rendez-vous le 22 avril au pays de Galles !

Après leur succès un peu brouillon sur l'Italie (39-6) et leur match beaucoup plus complet face à l'Irlande (40-5), les Bleues présentent le même bilan parfait que les Anglaises, tenantes du titre, mais restent deuxièmes au nombre d'essais marqués. Autant dire que la «finale» contre les Red Roses est donc plus que jamais attendue, à Bayonne le 30 avril lors de la 5e et dernière journée, par les Françaises, en quête de leur premier trophée depuis 2018.

Mais il faudra montrer un meilleur visage que celui de la seconde période.

«Il faut absolument qu'on se remette la tête à l'endroit, a d’ailleurs confié la capitaine Hermet. On se met en difficultés déjà sur le match dans sa globalité, on est très indisciplinées, on prend beaucoup trop de pénalités. On a de la chance, on gagne le match mais ça peut nous porter préjudice. Donc il faut qu'on règle ça très très vite. (…) On va rentrer chez nous, se reposer parce que c'est important - on sort de trois matches intenses - et individuellement, il va falloir qu'on se demande ce qu'on veut faire sur les deux prochains matches. Sachant qu'au pays de Galles, ça va être difficile et que le dernier match contre les Anglaises, on sait à quoi s'attendre.»