Vidéo : Neymar et Marco Verratti font un concours de jongles avec Novak Djokovic

Neymar et Marco Verratti ont profité de leur deuxième journée de repos pour assister au tournoi de Monte-Carlo. Et les deux joueurs du PSG ont pu croiser, ce lundi, Novak Djokovic avec lequel ils ont fait un concours de jongles.

Les deux stars parisiennes ne sont pas passées inaperçues dans les tribunes du Masters 1000. Invités par Replay, dont Neymar est l’égérie et qui est également sponsor du tournoi, le Brésilien et l’Italien ont notamment assisté au match entre le Français Arthur Rinderknech, présent pour la première fois sur le Rocher, et l’Italien Fabio Fognini, qui s’est soldé par la victoire du Transalpin, vainqueur de l’épreuve en 2019, en trois manches.

Ils ont également animé les allées en compagnie du n°1 mondial serbe en organisant un petit concours de jongles ballon au pied. Et si les deux footballeurs, pourtant loin d’être habillés avec des tenues adéquates, se sont montrés très à l’aise, Novak Djokovic, en short et baskets, a été un peu plus en difficulté. Et après quelques échanges plutôt bien maitrisées, le Serbe a fini par faire tomber la grosse balle jaune qui faisait office de ballon.

Mais cela n’a en rien gâché sa bonne humeur. Bien au contraire. Djokovic, qui n’a plus joué depuis le tournoi de Dubaï, a pu profiter d’un moment de détente avant son entrée en lice au deuxième tour, ce mardi, contre l’Espagnol Davidovich Fokina. De leur côté, Neymar et Marco Verratti sont attendus à la reprise de l’entraînement du PSG pour préparer le Classique face à l’OM, programmé dimanche soir, au Parc des Princes.