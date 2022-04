Ligue 1 : quand le PSG peut-il être sacré champion de France ?

Le PSG file vers son 10e titre de champion de France. A sept journées de la fin de la saison de Ligue 1, le club de la capitale compte douze points d’avance sur l’OM et a donc de grandes chances d’être sacré avant la 38e et dernière journée programmée fin mai.

Les hommes de Mauricio Pochettino pourraient faire un pas de plus vers le titre, dimanche, au Parc des Princes. Ils reçoivent en effet leur rival marseillais pour un Classique à forts enjeux pour les deux équipes. En cas de succès, les Parisiens, qui restent sur deux larges succès contre Lorient (5-1) et à Clermont (1-6), prendraient un peu plus leur distance avec les Olympiens en comptant quinze longueurs d’avance.

Ils pourraient ainsi être couronnés trois jours plus tard lors de leur déplacement sur la pelouse d’Angers (mercredi 20 avril). Ils seraient assurés du titre s’ils s’imposent en terre angevine et si dans le même temps Marseille ne bat pas Nantes à domicile. Ils auraient en effet au moins 17 points d’avance, alors qu’il ne restera plus que 15 points à distribuer.

Dans le cas contraire, les coéquipiers de Marquinhos décrocheront son titre, le samedi suivant (23 avril), s’ils viennent à bout de Lens ou font match nul sur leur pelouse, peu importe le résultat des Phocéens à Reims. Ils récupéreraient ainsi le titre de champion de France qu’ils leur avaient échappé la saison dernière au profit de Lille.

Ce 10e titre de champion de France permettrait d’atténuer quelque peu le fiasco en Ligue des champions avec l’élimination dès les 8es de finale face au Real Madrid.