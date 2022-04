Coupe du monde 2022 : les spectateurs LGBT devront être «discrets» au Qatar

Le responsable de la sécurité du Mondial 2022 a indiqué que les supporters LGBT, qui assisteront à l’évènement, devront faire preuve de discrétion.

«Ne venez pas insulter toute une société.» Dans un entretien à par l'agence de presse AP, datant de début avril, Abdulaziz Abdullah Al Ansari a déconseillé aux fans de montrer des signes à leur appartenance sexuelle. Ils devront éviter de manifester des signes de leur appartenance sexuelle en public pour respecter la culture conservatrice du petit émirat, où «les démonstrations d’affection en public sont mal vues.»

Rainbow flags could be taken from fans at the World Cup to protect them from being attacked for promoting gay rights, a Qatari general told The Associated Press.





