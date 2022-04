Coupe du monde 2022 : la date du barrage Ecosse-Ukraine dévoilée

Ecosse-Ukraine, la demi-finale de barrages de la Coupe du monde 2022, reportée en mars en raison de l’invasion russe, a été reprogrammée au 1er juin, a annoncé ce jeudi la FIFA.

Ce match, qui aurait dû avoir lieu à Hampden Park le 24 mars, avait été reporté avec le soutien de la fédération écossaise de football, alors que la plupart des internationaux ukrainiens étaient profondément affectés par l'invasion russe en Ukraine commencée en février.

«La Fifa remercie toutes les parties concernées pour leur coopération et pour le formidable esprit de solidarité dont elles ont fait preuve afin d'aboutir à une décision unanime», a indiqué la fédération internationale dans un communiqué, précisant que le calendrier de la Ligue des nations prévue à ces dates serait modifié en conséquence.

Le vainqueur de cette demi-finale de barrages ira quatre jours plus tard défier chez lui le pays de Galles, tombeur de l'Autriche le 24 mars dernier dans l'autre demi-finale (2-1).

La Russie exclue

Le grand gagnant de ces confrontations rejoindra les 12 autres nations européennes déjà qualifiées pour la Coupe du monde. Il sera versé dans le groupe B avec l'Angleterre, les Etats-Unis et l'Iran. Son entrée en lice est prévue le 21 novembre contre les Etats-Unis au stade Ahmad Bin Ali, à Al-Rayyan.

La Russie, de son côté, a été exclue par la Fifa des barrages qualificatifs au Mondial 2022.

Sur les 32 nations participantes à la Coupe du monde, deux autres billets restent à attribuer en juin par le biais de barrages intercontinentaux disputés au Qatar.

D'une part, la quatrième et dernière équipe du groupe D, celui de l'équipe de France championne du monde, sera déterminée mi-juin au terme d'une confrontation entre le Pérou et le vainqueur du barrage asiatique entre les Emirats arabes unis et l'Australie (7 juin). Et, d'autre part, la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica s'affronteront pour rejoindre la poule E, considérée comme le «groupe de la mort» de ce Mondial-2022, où figurent notamment l'Espagne et l'Allemagne.