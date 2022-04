Voici les 7 terrains de football les plus insolites au monde

Juché sur le toit d'un grand magasin tokyoïte, niché au cœur des Alpes suisses ou installé au-delà du cercle polaire arctique dans un village de pêcheurs de Norvège... Les terrains de football ont toujours réussi à se faire une place dans leur environnement pour la plus grande joie des joueurs, amateurs comme professionnels.

Petit tour du monde de ces sept aires de jeux qui sortent du cadre.

campo gerini - rome (italie)

© Filippo MONTEFORTE / AFP

Dans la capitale italienne, le stade de Campo Gerini est situé à côté des vestiges d'un aqueduc romain achevé en 1587 sous le pontificat du pape Sixte V. Inauguré le 27 avril 1952, ce terrain de foot sert aux footballeurs amateurs romains et notamment à l'Atletico Diritti, un club créé à l'initiative de deux ONG italiennes qui rassemblent des migrants, des détenus et des étudiants.

ottmar hitzfeld arena - gspon (suisse)

© Fabrice COFFRINI / AFP

Posé au milieu des montagnes et des glaciers suisses, ce stade est le plus haut d'Europe car il est perché à 2.000 m d'altitude dans le hameau de Gspon, situé dans le canton du Valais. Il a connu son heure de gloire en organisant, en parallèle à l'Euro 2008, le premier championnat d'Europe de foot des villages de montagne. Depuis son inauguration, ce terrain synthétique porte le nom d'Ottmar Hitzfeld, l'ancien sélectionneur de la Suisse.

stade flottant - koh panyee (thaïlande)

© Christophe ARCHAMBAULT / AFP

Dans le décor enchanteur de la baie de Phang Nga, au sud de la Thaïlande, ce terrain de foot a été construit sur pilotis dans le village de pêcheurs de Koh Panyee. Peu après la Coupe du monde 1986, désireux d'assouvir leur passion pour le ballon rond à domicile, des villageois ont décidé de créer leur propre club et ont imaginé une aire de jeux flottante. Dans cette région très touristique, il est devenu très vite célèbre et attire depuis de nombreux visiteurs venus découvrir cet incontournable de Koh Panyee.

HENNINGSVAER stadion - henningsvaer (norvège)

© Olivier MORIN / AFP

Situé sur l'une des îles Lofoten, en Norvège, et enchâssé dans l'extraordinaire paysage minéral du village d'Henningsvaer, cet étonnant et magnifique terrain de football synthétique a acquis une renommée mondiale notamment depuis l'avènement des réseaux sociaux. Etabli au-delà du cercle arctique, ce petit rectangle vert perdu au milieu de la roche et des séchoirs à morue ne sert que pour les matchs de football amateur. Désormais, c'est un lieu touristique très prisé, notamment pour tous les passionnés de football

adidas futsal park - tokyo (japon)

© Toru YAMANAKA / AFP

Dans le quartier fascinant et bouillonnant de Shibuya à Tokyo, le toit du grand magasin Tokyu Toyoko accueille depuis 2001 l'Adidas Futsal Park, un stade entièrement entouré de filets de protection, réservé à la pratique du futsal, un sport apparenté au football. Il a été construit à l'occasion de la Coupe du monde qui se tenait l'année suivante au Japon et en Corée du Sud.

gospin dolac stadion - imotski (croatie)

© Branimir BOBAN / AFP

Dominé par les ruines d'une forteresse construite à l'époque ottomane, le stade de la ville d'Imotski est situé en bordure d'un impressionnant gouffre, au fond duquel se trouve le lac Modro, l'un des deux célèbres lacs de cette région de Croatie. Achevée en 1989, cette enceinte sportive d'une capacité de 4.000 places accueille une école de football ainsi que les matchs du NK Imotski, l'équipe locale qui a longtemps évolué en 2e division croate avant d'être reléguée en 3e division depuis 2013.

A noter que l'international croate Ante Rebic, actuel attaquant du Milan AC, a évolué sur ce gazon entre 2008 et 2010 lorsqu'il était footballeur junior.

eiõi stadium - eiõi (danemark)

© Ferdinand STÖR / UNSPLASH

Situé sur l'île d'Eysturoy dans l'archipel danois des Féroé entre l'Islande et la Norvège, ce stade atypique du village d'Eiõi est niché dans un écrin entre montagne et océan Atlantique. Jusqu'en 2015, il a servi de terrain de football au EB/Streymur, le club local, avant d'être remplacé par un tout nouveau stade construit dans un lieu mieux protégé et plus proche du village. Transformé depuis en camping, sa pelouse synthétique n'est plus foulée par des footballeurs du cru mais par des touristes venus du monde entier à bord de leurs camping-cars ou leurs caravanes.