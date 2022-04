Flèche Wallonne 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La Flèche Wallonne 2022 aura lieu ce mercredi 20 avril. Voici le programme TV complet de cette classique du cyclisme.

Absent de l'Amstel Gold Race, Julian Alaphilippe va tenter de s’offrir cette semaine deux sacres : la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège dimanche. La première aura lieu ce mercredi donc. Il visera une quatrième victoire lors de l’arrivée sur le célèbre sommet du Mur de Huy.

A noter d’ailleurs que le profil de la classique ne change pas vraiment d'une année sur l'autre.

En 2021, il fallait être champion-ne du monde pour remporter la #FlecheWallonne et la #FWwomen.



In 2021, you needed to be a to win the #FlecheWallonne and the #FWwomen.



