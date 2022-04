Angleterre : le très bel hommage de Cristiano Ronaldo aux fans de Liverpool

Cristiano Ronaldo, qui a vécu un drame après le décès de son fils à l’accouchement, s’est exprimé pour la première fois et a tenu à remercier les supporters d’Anfield Road pour leur hommage lors de Liverpool-Manchester United.

Mardi, au lendemain de l’annonce de CR7 et sa compagne Georgina Rodriguez, la rencontre entre son équipe et les Reds avait été marqué par un geste de très grande classe puisque les fans locaux ont applaudi pendant une minute (à la 7e minute) et chanté «You’ll never walk alone».

Un geste qui a beaucoup touché Cristiano Ronaldo. Sur son compte Instagram, le Portugais a publié une vidéo de ce vibrant moment avec un message.

«Un seul monde... Un seul sport... Une seule famille... Merci, Anfield. Ma famille et moi n'oublierons jamais ce moment de respect et de compassion», a-t-il ainsi posté.