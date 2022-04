PSG : Zinédine Zidane ou Antonio Conte pour remplacer Mauricio Pochettino ?

Mauricio Pochettino devrait quitter le PSG dans les prochaines semaines. Zinédine Zidane et Antonio Conte sont les favoris pour le remplacer.

La prochaine saison se prépare en coulisses à Paris. Après avoir décroché son dixième titre de champion de France de Ligue 1, le club de la capitale pense désormais à préparer le prochain exercice où il devra vite effacer l’humiliation en Ligue des champions, l’élimination en Coupe de France et le niveau trop faible du style de jeu.

Alors que les tractations sont nombreuses autour du cas Kylian Mbappé (partira ? partira pas ?), c’est le dossier de l’entraîneur qui est également sur la table.

Selon Le Parisien, le divorce est imminent entre le technicien argentin, arrivé en janvier 2021, et le PSG. Les deux parties ne voudraient plus poursuivre l'aventure et le club de la capitale pourrait régler une quinzaine de millions d'euros à son ancien joueur (2001-2003) pour le libérer de sa dernière année de contrat.

Et pour le remplacer, les dirigeants parisiens et notamment les décideurs à Doha ne rêvent que de Zinédine Zidane. Seul problème, l’ex-entraîneur du Real Madrid ne souhaite qu’une chose : l’équipe de France.

L’autre candidat au poste est Antonio Conte. Actuellement à Tottenham, l’Italien aurait indiqué son envie de venir s’installer sur le banc parisien.

Alors qui entre les deux anciens coéquipiers de la Juventus Turin sera au PSG la saison prochaine ? La réponse dans les prochaines semaines.