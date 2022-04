Running : la panoplie parfaite pour courir aux beaux jours

Les rayons de soleil printanniers associés à la hausse des températures et au spectacle offert par les premières floraisons, créent les conditions idéales pour reprendre la course à pied pour certains, ou intensifier les séances d'entraînement pour les plus aguerris. Voici une sélection des articles essentiels.

Chaussures : CTM Ultra Carbon 2 de CRAFT

Son drop de 10 mm rend la CTM Ultra 2 accessible à tous les coureurs, quel que soit le niveau de pratique. La semelle d'usure en caoutchouc à crampons en trois parties s'adapte parfaitement au bitume et aux sentiers. Le plus de ce modèle aussi performant qu'esthétique réside dans l'important retour d'énergie suscité par la semelle intermédiaire Ud Foam.

Chaussures : CTM ultra carbon 2 de Craft, à partir de 188 euros

Chaussures : Adizero X Allbirds 2.94 KG CO2E

C’est la toute dernière de la marque aux trois bandes. L’Adizero X Allbirds 2,94 KG CO2E est un modèle de running à faible empreinte carbone. Les deux marques ont combiné leur expertise et leur ingéniosité afin de réduire la quantité de matériaux utilisés dans la fabrication de la chaussure, tout en optimisant ses performances. Cette chaussure est proposée en quatre coloris : Core Black / Bliss, Cloud White / Carbon, Core Black / Acid Red et le coloris emblématique d’Allbirds.

Chaussures : Adizero X Allbirds 2.94 CO2E, à partir de 120 euros

Veste : proHypervent ORANGE HOMME CRAFT

La matière antidéchirure de cette veste offre la garantie de pouvoir courir à travers la végétation sans risquer de la détériorer. La bande réglable située au niveau du col permet un ajustement idéal. Une fois l'activitée terminée, cette veste peut se replier dans sa propre poche zippée.

Veste : Prohypervent orange homme Craft, à partir de 116 euros

Débardeur hommes : Cross Run Tank SALOMON

En concevant ce débardeur passe partout, les équipes de Salomon ont souhaité mettre l'accent sur l'humidité et le séchage rapide. La coupe relativement large offre aux coureurs une liberté de mouvements appréciable.

Débardeur hommes : Cross run tank Salomon, à partir de 24,90 euros

Short femmes : Cross 2 in 1 SALOMON

Voici un short imaginé aussi bien pour les sorties trail et running, mais aussi les activités intenses pratiquées par exemple à la salle de sport. Composé de polyester recyclé, ce short sèche rapidement et s'adresse aussi bien aux débutants, intermédiaires que confirmés.

Short femmes : Cross 2 in 1 Salomon, à partir de 45 euros

Lunettes : SP 0062 ADIDAS

Conçues en plastique, ces lunettes Adidas développées pour les hommes, possèdent un style épuré. En concevant ce modèle, la marque aux trois bandes avait deux mots d'ordre : confort et durabilité. Le pari est réussi.

Lunettes : SP 0062 Adidas, à partir de 144 euros

CASQUETTE : REFLECTIVE CAP SALOMON

Très légère et fabriquée dans une lumière qui réfléchit la lumière la nuit, cette casquette convient aux hommes, comme aux femmes. Elle est l'alliée idéale pour courir en ville et confère un confort optimal.

Casquette : Reflective cap Salomon, à partir de 40 euros

Boxer : ZSPORT

Minimaliste mais confortable à souhait, ce sous-vêtement adaptée à l'anatomie masculine a pour principale qualité de posséder des coutures plates qui écartent ainsi les risques d'irritations pendant le sport.

Boxer : Zsport, à partir de 19,85 euros