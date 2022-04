Vidéo : un avion se crashe après une tentative d’échange de pilotes en plein vol

Une cascade aérienne, voulant que deux pilotes s'échangent leur avion en plein vol, a frôlé la catastrophe il y a quelques jours.

Dimanche, les Américains Luke Aikins et Andy Farrington n'ont pas réussi leur défi (un «plane swap»), organisé par Red bull, qui consistait à s'échanger leur avion en plein vol à plus de 4 000 mètres d'altitude. Et dans le ciel de l'Arizona, cela a failli se terminer en drame.

Au moment de se jeter de leur avion, les deux cascadeurs avaient 40 secondes pour réaliser leur acrobatie. Mais après une chute libre impressionnante de l'avion et des pilotes, Aikins est parvenu à prendre le contrôle de l'autre avion.

Sauf que cela n’a pas été le cas de David Farrington, qui a vu son avion lui échapper. Ce dernier a dû se contenter d'une descente en parachute vers le sol. L’avion finissant sa chute en se crashant.

«L'un des deux avions a changé de quelques degrés son inclinaison, a expliqué Andy Farrington. Il n'y avait aucune chance que je l'atteigne.» «Je suis content qu'Andy aille bien, a confié de son côté Luke Aikins. C'est le plus important, bien sûr qu'il y a un peu de déception, mais tout le monde est en sécurité, il n'y a pas de blessés.»

Si les deux hommes espèrent tout de même tenter de nouveau ce défi, une enquête a été ouverte.