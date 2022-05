F1 : Max Verstappen s'impose à Miami devant Charles Leclerc

Max Verstappen a remporté le Grand Prix Formule 1 de Miami, dimanche, en devançant Charles Leclerc et Carlos Sainz. Le Néerlandais décroche son troisième succès de la saison.

Parti en troisième position derrière les deux Ferrari, le champion du monde a réussi un joli départ sur ce nouveau tracé autour du Hard Rock Stadium en prenant le meilleur sur l'Espagnol. Puis, sous les yeux de David Beckham, Paris Hilton, Pharrell Williams et consort aperçus sur la ligne de départ, il a ensuite mis la pression sur l'actuel leader du championnat du monde pour le doubler dès le 10e tour.

A l'issue de la course, statu quo au championnat: Leclerc reste en tête, avec 104 points, devant Verstappen, vainqueur de sa troisième course de la saison, (85 pts) et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull, 66 pts), qui termine au pied du podium à Miami, à l'issue d'une bataille pour la troisième place avec Sainz.

Derrière les hommes de tête, les Mercedes de George Russell et de Lewis Hamilton, s'assurent les 5e et 6e place, devant l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas. Le Français Esteban Ocon, au volant de son Alpine, se hisse à la huitième place alors qu'il partait pourtant du fond de la grille.

Cinq abandons sont également à déplorer. Outre celui du Chinois Zhou Guanyu, du Danois Kevin Magnussen (Haas) et de l'Allemand Sebastian Vettel, le Britannique Lando Norris (McLaren), a été victime d'un accrochage avec l'AlphaTauri du Français Pierre Gasly, également contraint à l'abandon.

Si le faste de ce premier Grand Prix dans la ville floridienne semble avoir répondu aux attentes des spectateurs (82.000 étaient attendues dimanche), en piste, un vent de mécontentement est venu refroidir l'atmosphère. En cause: l'asphalte qui, de l'avis pilotes, n'est pas suffisamment adhérente hors de la trajectoire et comporte de nombreux débris.