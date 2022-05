PSG : Ce qu’a dit le gardien de Troyes à Neymar avant son penalty

L’échange n’est pas passé inaperçu. Peu avant la demi-heure du match entre le PSG et Troyes (2-2), dimanche soir, le club de la capitale a obtenu un penalty. Et avant de transformer la sentence, Neymar a vu le gardien troyen s’approcher de lui pour tenter de le déstabiliser. En vain.

La scène s’est déroulée à la 25e minute. Lancé par le Brésilien, Kylian Mbappé a été fauché dans la surface de réparation troyenne. L’arbitre n’a pas hésité et a désigné le point de penalty. Neymar s’est saisi du ballon avant de demander à l’attaquant français s’il voulait tirer. Mais touché par le tacle du défenseur troyen, le n°7 parisien a laissé Neymar frapper.

Jessy Moulin est alors allé à la rencontre de l’ancien joueur du FC Barcelone pour obtenir des informations et tenter de lui mettre la pression dans un échange bon enfant. Mais Neymar n’a absolument pas tremblé et a trompé facilement le portier troyen pour inscrire le deuxième but du PSG. Au coup de sifflet final, Moulin a révélé ce qu’il avait dit à l’international brésilien.

«Je viens le voir et je lui dis: ‘Tu sais que si j’arrête le penalty, je suis une star ?’ Il rigole et je lui dis: ‘S’il te plaît, dis-moi au moins le côté où tu vas tirer. Il y a ma mère, mon père, mes frères, ma femme qui regardent et j’aimerais bien qu’ils soient fiers de moi’. Donc il a rigolé et il m’a dit : ‘Choisi un côté toi’. J’ai répondu : ‘Toi, dis-moi’. Il n’a pas voulu me donner d’indice donc je suis resté au milieu. Et il tire super bien…»

Mais ce deuxième but n’a pas été suffisant pour permettre aux hommes de Mauricio Pochettino, qui avaient ouvert le score grâce à Marquinhos, de s’imposer. Le club Troyen a réduit le score en fin de première période par Iké Ugbo avant d’égaliser sur un penalty transformé par Florian Tardieu. Avec ce match nul, le troisième consécutif pour le PSG déjà sacré champion de France, Troyes a réalisé une bonne opération pour décrocher son maintien en Ligue 1.