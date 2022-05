PSG : les vérités de Hayet Abidal sur l’affaire Kheira Hamraoui

Hayet Abidal s’est confiée à l’influenceuse Magali Berdah et a donné sa version des faits sur l’affaire Kheira Hamraoui et son mari.

Une véritable confidence. Dans un entretien publié sur Youtube, celle qui a demandé le divorce d’Eric Abidal a évoqué plusieurs sujets comme la greffe de foie dont l’ancien joueur du FC Barcelone a bénéficié. Mais aussi et surtout l’affaire Kheira Hamraoui.

Alors que la joueuse du PSG a été agressée, quelques jours plus tard, la cause a été officialisée puisqu’il s’agissait d’une relation adultérine entre son époux et l’internationale de l’équipe de France.

«Je l’ai appris (dans les médias) comme tout le monde, c’est ce qui est triste, raconte Hayet Abidal. J’avais mon mari à côté de moi et cette bombe médiatique qui a explosé mondialement. Ce qui m’attriste le plus dans cette histoire… l’infidélité, on peut pardonner. Mais j’ai été prise pour une imbécile. J’étais partout, trompée, salie, humiliée et j’apprenais tout par la presse. Il me disait juste de ne pas regarder (les médias). Jusqu’au moment où il y a eu l’histoire de la carte SIM. C’est là qu’on est remonté à moi. On m’a accusée, soupçonnée d’avoir monté l’agression de cette fille. Là, il n’a plus eu le choix que de m’avouer qu’il me trompait.»

Son mari ne l'a pas soutenu

Une carte SIM d’où tout est parti. «La police est remontée à une carte SIM au nom d’Eric, explique Hayet Abidal. Apparemment pendant l’attaque, les agresseurs disaient ‘c’est pour coucher avec des hommes mariés’, qu’elle se faisait attaquer pour cette raison. Entre la carte SIM et la phrase des agresseurs, on en a déduit que j’étais à l’origine de tout ça.»

Aujourd’hui, elle souhaite du «bonheur» à la joueuse mais ne comprend pas pourquoi. «Je la connaissais, je l’ai connue à une courte époque. Je lui ai fait visiter Barcelone. J’ai été proche d’elle, elle connaissait mes enfants, venait à la maison, se rappelle-t-elle. C’était il y a quatre ans, je me suis rendue compte que plus je la côtoyais, plus mon couple allait mal. Mais je ne faisais pas le lien avec elle, jusqu’au jour où j’ai eu un doute il y a quatre ans. Ils ont tous les deux nié. Eric m’a demandé le divorce (il y a quatre ans) juste après un dîner avec elle. Là j’ai fait le lien et je me suis dit qu’il y avait quelque chose entre eux.»

Hayet Abidal a aussi indiqué que son mari ne l’a jamais soutenu dans cette épreuve. «J’ai été interrogée, c’était horrible. Prendre l’avion de Barcelone pour aller être interrogée à Paris, je me suis dit ‘c’est un film’, souligne-t-elle. J’étais trompée, humiliée, partout dans la presse comme une délinquante… Eric était tellement sous le choc de cette situation qu’il a préféré se murer dans le silence. En aucun cas il n’a pris ma défense. Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai jamais eu ce soutien de sa part.»