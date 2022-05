Tour d’Italie : Arnaud Démare renoue avec le succès sur le Giro et débloque le compteur tricolore

Il tient sa première victoire de l’année. Sevré de succès en 2022, Arnaud Démare a remporté, ce mercredi, le 5e étape du Tour d’Italie. Le coureur tricolore s’est imposé au sprint à Messine devant le Colombien Fernando Gaviria et l’Italien Giacomo Nizzolo.

Le Giro lui réussit bien. Très bien même. Après un succès en 2019 et quatre en 2020, Arnaud Démare a levé les bras pour la 6e fois sur le Tour d’Italie. Vainqueur au total de huit étapes sur un grand Tour, il est devenu le 3e Français à compiler six victoires d’étapes de l’autre côté des Alpes après Jacques Anquetil et Bernard Hinault.

Et ce succès, il est allé le chercher à la pédale. Deuxième de la 3e étape à Balatonfüred (Hongrie), il avait à cœur de prendre sa revanche pour débloquer son compteur, et celui des Français sur ce Giro. S’il a été quelque peu distancé dans la grande ascension du jour (Portella Mandrazi), il est parvenu à recoller au peloton après la descente, au contraire de ses rivaux Mark Cavendish et Caleb Ewan.

Et parfaitement emmené par le train de la Groupama-FDJ, il a réglé le sprint massif pour signer la 85e victoire de sa carrière et s’emparer de la tête du classement par points. «C’était une journée difficile. Finalement, le sprint a été plutôt fluide pour moi. J’ai été patient pour le lancer. La montée a été difficile. J’ai perdu pas mal de temps. Mais les gars ont fait un super boulot pour revenir dans la descente, s’est-il félicité à l’arrivée au micro d’Eurosport. On est descendu comme des balles. On sait de quoi est capable l’équipe. Il faut persévérer.»

La ligne droite parfaite d'un sextuple vainqueur d'étape sur le Giro



Arnaud Démare tentera surtout de récidiver, dès ce jeudi, lors de la 6e étape longue de 192 kilomètres avec une arrivé à Scalea favorable aux sprinteurs.