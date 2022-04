Cyclisme : un vainqueur du Tour de France confie avoir été agressé sexuellement par un entraîneur

Il a brisé le silence avec de terribles révélations. Bradley Wiggins, vainqueur du Tour de France en 2012, a confié avoir été agressé sexuellement par un entraîneur durant son adolescence, dans une interview accordée à l’édition britannique de Men’s Health.

Le coureur britannique a raccroché son vélo en 2016 après une carrière riche en succès sur route comme sur piste. Mais avant de connaître la gloire, il a connu une adolescence difficile entre agressions sexuelles et violences familiales. «J’ai été agressé sexuellement par un entraîneur quand j’étais plus jeune. J’avais environ 13 ans et je n’ai jamais complètement accepté cela. Tout cela m’a touché en tant qu’adulte, je l’ai enterré», a révélé Wiggins dans l’entretien qui paraîtra ce mercredi au Royaume-Uni.

Il a également déclaré avoir été victime de violences de la part de son beau-père, l'empêchant de se confier à lui sur ce qu'il avait subi. «Il avait l’habitude de me traiter de pédé parce que je portais du lycra et tout ça, donc je ne pensais pas pouvoir lui dire. J’étais tellement solitaire. Je voulais juste sortir de cet environnement. Je suis devenu tellement isolé. J’étais un adolescent assez étrange à bien des égards et je pense que mon énergie sur le vélo découle de l’adversité», a-t-il confié.

Bradley Wiggins est aussi revenu sur sa relation particulière avec son père, qui ne l’a pas élevé. Ancien cycliste australien, il est décédé en 2008 au cours d’une bagarre. «Je n’ai jamais obtenu de réponses lorsqu’il a été assassiné en 2008. Il nous a quittés quand j’étais petit. Je l’ai rencontré pour la première fois quand j’avais 18 ans. Nous avons ravivé une sorte de relation, mais nous n’avons pas parlé pendant les deux dernières années de sa vie. C’était mon héros. Je voulais lui prouver ma valeur. C’était un bon cycliste, il aurait pu être vraiment bon, mais c’était un talent gâché. C’était un alcoolique, un maniaco-dépressif, assez violent et il prenait beaucoup d’amphétamines et de drogues à l’époque», a déclaré le Britannique, qui a lui aussi eu des périodes compliquées à gérer.

Ce fut le cas après sa première médaille d’or aux JO d’Athènes en 2004, où il a eu connu des problèmes d’alcool accompagnés de pensées suicidaires. Mais également après son succès sur le Tour de France il y a dix ans devenant le premier britannique à remporter la Grande Boucle. «J’ai vraiment eu du mal avec ça», a indiqué Wiggins qui s’entraîne tous les jours et évite de boire «trop» pour prendre soin de sa santé mentale.