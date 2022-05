Giro : Arnaud Démare enchaîne une deuxième victoire consécutive sur le Tour d'Italie

Arnaud Démare a remporté jeudi la 6e étape du Tour d’Italie 2022 en s’imposant au sprint, et à la photo finish, devant Caleb Ewan. Le Français décroche son deuxième succès après celui de la veille.

Il est lancé. Au lendemain de sa victoire à Messine, le Picard s’est une nouvelle fois montré le plus véloce dans les rues de Scalea en devançant l’Australien et Mark Cavendish. Le triple champion de France, enfermé au moment de la flamme rouge, a fini par s'engouffrer dans une brèche pour s’imposer d’un cheveu.

OH OUI ARNAUD !!!!!!!!!!!! @ArnaudDemare a remis ça : deuxième victoire d'étape sur le Giro en 24 heures pour le Français, quel sprint, quel finish, quel champion ! #LesRP pic.twitter.com/p567zLO9k0 — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 12, 2022

Arnaud Démare conforte ainsi son maillot cyclamen des points et surtout, il bat le record de victoires d'étapes sur le Giro pour un Français avec ce septième succès devant Jacques Anquetil et Bernard Hinault (6 victoires).

«C’était vraiment chaud, ça se joue à rien mais aujourd'hui c'est en ma faveur, a confié le coureur de la Groupama-FDJ. L'équipe a fait un énorme travail, je ne pouvais pas avoir mieux.»

Vendredi, puncheurs et grimpeurs retrouvent un terrain favorable dans la 7e étape sur un parcours éprouvant de 196 kilomètres entre Diamante et Potenza. Quatre ascensions sont répertoriées entre le littoral calabrais et la préfecture du Basilicate, l'ancienne Lucanie, où l'arrivée est jugée au sommet d'un petit mur (350m à 8%).