Trophées UNFP : Encore élu meilleur joueur Ligue 1, Kylian Mbappé «a quasiment fait son choix» sur son avenir

Un nouveau triplé pour Kylian Mbappé. En dehors du terrain cette fois. L’attaquant français a été sacré, ce dimanche, meilleur joueur de Ligue 1 pour la troisième saison consécutive lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Une performance inédite pour le joueur du PSG, qui a «quasiment fait son choix» sur son avenir„.

Kylian Mbappé sera-t-il en lice pour remporter un 4e trophée la saison prochaine ? Il faudra être encore un peu patient pour le savoir. Mais ce feuilleton, qui tient en haleine une grande partie de la planète football depuis plusieurs mois, touche bientôt à sa fin. En fin de contrat dans un peu plus d’un mois avec le PSG, le prodige de Bondy aurait enfin trancher sur son avenir.

«Je donnerai ma décision très rapidement, c’est quasiment terminé. Mon choix est quasiment fait», a-t-il affirmé lors de la cérémonie. S’il n’en a pas dit davantage, il devrait dévoiler son choix, entre rester dans la capitale française ou rejoindre le Real Madrid, «bien avant» le prochain rassemblement de l’équipe de France programmé le 28 mai prochain. Cela pourrait être à l’issue du dernier match de la saison, samedi prochain, face à Metz au Parc des Princes.

Une ultime rencontre pour conclure une saison de haute volée réalisée par Mbappé. A 23 ans, il a franchi un nouveau palier et a été l’homme de base du 10e titre de champion de France de l'histoire du PSG avec des performances qui lui ont valu une nouvelle fois la reconnaissance de ses pairs. «Gagner une troisième fois d’affilée, c’est incroyable. Merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi. Merci au PSG, à tous mes coéquipiers, le coach et toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre et qui nous ont aidés à reconquérir notre titre. La saison a été difficile et on est fiers de ce dixième titre. Cette année plus que jamais j'ai senti cette reconnaissance et cette admiration que recherchent les grands joueurs. Je veux toujours gagner et je ne suis jamais rassasié», a-t-il confié.

Et il pourrait continuer de combler encore un peu plus son appétit en devenant le premier à terminer meilleur buteur (25 buts) et meilleur passeur (17 passes décisives) au cours d'une même saison. «C’est vrai que c’est l’enjeu du match. Avoir des objectifs individuels, ça permet aussi de tirer une équipe vers le haut. Si je peux tout rafler je ne vais pas me priver. J’ai des exigences très élévées au niveau personnel, et il faut sans cesse s’améliorer et pousser un peu plus le plafond», a-t-il lâché. Il sera ensuite temps de se prononcer sur son futur. Une chose est sûre, un départ laisserait un grand vide au PSG, mais aussi dans le championnat de France.