Maroc : ce souvenir improbable de Ronaldinho après un match contre Casablanca

Lors d’une interview accordée à CNEWS, en marge de la finale de la Ligue des champions, Ronaldinho s’est remémoré un souvenir assez original ayant eu lieu lors d’un match de Mondial des clubs au Maroc.

Décembre 2013. Demi-finale de la Coupe du monde des clubs entre l'Atlético Mineiro et Raja Casablanca. Malgré la défaite (3-1), Ronaldinho a inscrit un superbe coup franc. Il a surtout pu se rendre compte à quel point les fans marocains l’adorent. Mais pas seulement les supporters.

À la fin de la rencontre, dans le Grand Stade de Marrakech, plusieurs Casablancais sont venus l’entourer pour lui passer un mot mais aussi lui demandant un «petit souvenir». Entre son maillot, son t-shirt, ses chaussures et même son… bandeau, la star brésilienne s’est presque retrouvée en slip sur la pelouse. Un souvenir qu’il a conservé aujourd’hui et qu’il n’oubliera jamais.

Une grande fête du football

«Oui, bien sûr, je me souviens très bien de ce moment, a-t-il confié à CNEWS. Nous avions perdu mais c’était une ambiance incroyable. Ce jour-là, c’était une grande fête du football. Le Raja (qui s’était incliné en finale contre le Bayern Munich de Franck Ribéry, ndlr) avait mérité sa qualification. Et à la fin, plusieurs joueurs étaient venus me voir. Ça m’avait énormément touché. C’est aussi ça le football.»

Ronaldinho, qui passe souvent du bon temps dans le royaume chérifien, en a profité pour dresser un message qui fera plaisir à ses fans marocains. «A chaque fois que j’ai l’opportunité d’y aller, je suis bien accueilli et je joue au foot là-bas aussi, a-t-il ajouté à CNEWS. Le Maroc est un pays que j’ai toujours apprécié. J’ai beaucoup d’amis marocains.»

A noter que «Ronnie» assistera donc au choc Real Madrid-Liverpool au stade de France le samedi 28 mai dans le cadre d’une opération lancée par Expedia «La route 10 du Freestyle Tour».