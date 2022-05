Ronaldinho : «Mbappé peut devenir le meilleur joueur du monde à Paris»

Ronaldinho s’est confié à CNEWS à l’approche de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid. L’occasion d’évoquer son favori, Karim Benzema, mais aussi le PSG et Kylian Mbappé.

Le Brésilien assistera au choc au stade de France le samedi 28 mai dans le cadre d’une opération lancée par Expedia «La route 10 du Freestyle Tour». Le partenaire de la compétition fait gagner huit places et «Ronnie» accompagnera les huit heureux gagnants (pour tenter sa chance, rendez-vous ici) lors d’un tour à Paris, puis lors de la finale.

Vous allez revenir à Paris pour la finale de la Ligue des champions. Que représente cette ville pour vous ?

C’est une ville incroyable. Quand j’y suis, je suis à la maison. La première fois que je suis venu à Paris (il a évolué au PSG entre 2001 et 2003, ndlr), elle est tout de suite entrée dans mon cœur. Je n’arrive même pas à expliquer les émotions que cette ville me procure.

Entre le Real Madrid et Liverpool, qui est votre favori pour la finale ?

Je n’ai pas vraiment de favori. Ce sont deux belles équipes. Mais j’espère que Liverpool va s’imposer. C’est une équipe agréable à voir jouer. Et puis, je suis un ancien du Barça…

Que pensez-vous de Karim Benzema ?

Il est vraiment fort, il a beaucoup de qualités. Il réalise une saison incroyable. Il brille et fait briller ses coéquipiers. C’est un joueur pour lequel j’allume ma télévision avec plaisir. J’aime beaucoup le regarder jouer.

Est-ce que vous le voyez remporter le Ballon d’or ?

En tout cas, c’est un joueur qui le mérite. Avec ses performances et ce qu’il fait, il peut évidemment être un Ballon d’or. Ce serait logique.

Le PSG peut-il remporter la Ligue des champions bientôt ?

J’espère que oui ! Le club fait désormais jeu égal avec les plus grands. Il faut que les joueurs continuent de jouer ensemble. Ça prend un peu de temps, mais s’ils s’accrochent et travaillent, ils y arriveront. Il n’y a pas de secret dans le football.

Que pensez-vous de Kylian Mbappé ?

Il joue vraiment bien. On le répète mais il est impressionnant. J’aurais adoré jouer avec lui.

Doit-il rester à Paris ?

Il a tout pour réussir à Paris. Il peut devenir le meilleur joueur du monde et gagner la Ligue des champions en jouant au Paris Saint-Germain. Après, le principal, c’est qu’il soit heureux. C’est à lui de décider.

Si vous deviez citer trois joueurs avec qui vous auriez voulu jouer ?

Je dirai Pelé, Diego Maradona et Ruud Gullit. Pourquoi Gullit ? Je l’ai beaucoup regardé jouer et je le trouvais très impressionnant et fort.