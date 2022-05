OM : les Marseillais porteront un maillot collector contre Strasbourg

Les joueurs de l’OM arboreront un maillot unique samedi contre Strasbourg, lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1.

L'Olympique de Marseille et son équipementier Puma ont dévoilé mercredi un «maillot unique fabriqué et magnifié chez lui, à Marseille» qui sera porté au Vélodrome lors du dernier match de la saison, samedi, contre Strasbourg. Un match très important pour l’avenir des Phocéens puisqu'une victoire leur permettrait de conserver leur place sur le podium et d’espérer récupérer la deuxième place.

Cette tunique, toute bleue avec quelques liserés blancs sur les manches, a été créée à quelques kilomètres de l’écrin marseillais, au cœur du quartier de la Capelette, dans le 10e arrondissement de Marseille.

Retrouvez le maillot qui met en lumière le savoir-faire de



«Cette tenue “OM Made” vient mettre en lumière la démarche responsable de Puma, peut-on lire sur le communiqué. L’équipementier a initié une nouvelle direction dans son fonctionnement en proposant des produits plus écologiques dans le choix des matériaux et en privilégiant une fabrication française sur certains produits.»

«Le lien qui unit l’Olympique de Marseille et la ville est indéfectible. Terre de savoir-faire, nous sommes fiers de présenter ce maillot qui rassemble nos talents : fabriqué à Marseille par des Marseillais», a confié Pablo Longoria, président de l’OM, fier de ce projet «qui donne un sens à l’impact du club dans notre cité, tout en réitérant nos engagements éco-responsables.»