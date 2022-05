Premier League : Manchester City sacré champion d'Angleterre

Manchester City a été sacré champion d'Angleterre, dimanche, après avoir battu Aston Villa au terme d'un match fou (3-2). Liverpool termine deuxième.

Et de huit pour Manchester City. En s'imposant contre Aston Villa (3-2), les champions en titre, mis sous pression par Liverpool qui pouvait encore espérer être titré, ont conservé leur couronne de rois d'Angleterre. Et c'est bien ce qui a failli se dérouler.

Steven Gerrard, légende des Reds et désormais entraîneur d’Aston Villa, a bien cru pendant un moment offrir le titre à son équipe de cœur. Ses joueurs menaient en effet 0-2 à l’Etihad Stadium grâce à un deuxième but de Philippe Coutinho (ex-joueur de Liverpool). Sauf qu’un homme allait tout changer : Ilkay Gündogan.

Entré en jeu juste avant le 2e but des Villans, a changé le cours du match. L'Allemand a réduit la marqué (2-1, 76e) avant que Rodri n'égalise deux minutes plus tard. L'Etihad a définitivement chaviré quand Gündogan a inscrit le but de la victoire (81e) qui mettait les Citizens hors de portée de Liverpool.

Dans le même temps justement, Liverpool s'est imposé en vain contre Wolverhampton (3-1) et dit adieu à son rêve de quadruplé.

Sadio Mané avait rapidement permis de recoller (1-1, 24e) mais il avait fallu attendre les dix dernières minutes pour que Mohamed Salah, entré en jeu à la 58e, leur donne l'avantage (2-1, 84e) et que Andy Robertson creuse l'écart (3-1, 89e). A 23 buts, l'Egyptien termine meilleur buteur du championnat à égalité avec Son Heung-min (Tottenham).

Ils vont maintenant tenter de réaliser un triplé dans les coupes, après avoir remporté la Coupe d'Angleterre et de la Ligue, en affrontant le Real Madrid, dans six jours, à Paris, pour la finale de la Ligue des champions.