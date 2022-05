Top 14 : la victoire de Toulouse à Brive annulée après une incroyable erreur ?

Vainqueur, samedi, à Brive lors de la 25e journée de Top 14 (26-8), Toulouse pourrait voir sa victoire être annulée par la Ligue après avoir joué avec un joueur en trop pendant 14 secondes.

Une erreur qui pourrait coûter cher. Le Stade Toulousain a décroché un succès précieux, samedi, sur la pelouse de Brive, dans la course aux phases finales. Grâce à cette victoire, le champion de France a réintégré le Top 6. Mais elle pourrait être annulée par la Ligue nationale de rugby après la réclamation déposée par Brive. A une dizaine de minutes de la fin de la rencontre, les Toulousains ont en effet évolué avec un joueur en trop pendant 14 secondes.

Depuis la 17e minute, les coéquipiers d’Antoine Dupont évoluaient en infériorité numérique après le carton rouge reçu par le pilier néo-zélandais Charlie Faumuina. Et alors qu’ils menaient largement au score (3-23), ils se sont retrouvés à 15 sur le terrain au lieu de 14 à la 72e minute. En cause, une confusion dans les changements effectués par Ugo Mola puisque trois joueurs sont entrés sur la pelouse et seulement deux sont sortis.

Scène très étrange à Brive avec Toulouse qui a joué pendant 14 secondes avec un joueur de trop #CABST pic.twitter.com/s2nTu1iyxg — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) May 21, 2022

Si cela est passé inaperçu après des arbitres et du délégué, le banc briviste a immédiatement signalé le problème. Et à l’issue de la rencontre, les dirigeants du club corrézien, qui est à la lutte pour le maintien, ont décidé de porter réclamation. La commission de discipline de la LNR devrait se saisir du dossier très rapidement pour statuer car il ne reste plus qu’une journée à disputer. Et elle pourrait faire rejouer le match ou simplement les dernières minutes. A moins qu'elle ne décide d’entériner toute simplement le résultat puisque cette erreur n’a eu aucune incidence sur l’issue de la partie.