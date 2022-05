Turquie : le spectaculaire but de Mario Balotelli (vidéo)

Mario Balotelli a inscrit un but incroyable lors de la large victoire de son équipe Adana Demirspor contre Göztepe (7-0), dimanche, en Turquie.

Auteur d’un quintuplé, lors de la dernière journée du championnat de Turquie, Mario Balotelli a livré un véritable récital lors du très large succès de l’Adana Demirspor contre Göztepe (7-0). Mais une réalisation a particulièrement marqué les esprits.

Habitué aux frappes surpuissantes, comme il en a déjà mis par le passé, aux coups de tête foudroyants, cette fois, «Super Mario» a joué la délicatesse et la technique pour régaler les fans turcs.

Mario Balotelli scored five in Adana Demirspor's final game of the season.





He was taking the p*ss a bit with this one...pic.twitter.com/6ZmIFuEKFV

— The Sportsman (@TheSportsman) May 22, 2022