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Football : un ancien international grec dans un état grave après avoir été percuté par une voiture au guidon de sa moto

Marios Oikonomou a porté les couleurs de Bologne, en Italie. [Aldo Liverani / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Un ancien footballeur grec est actuellement hospitalisé dans un état critique dans son pays. Deux jours auparavant, le joueur avait été percuté par une voiture alors qu’il conduisait sa moto.

Son état inquiète. Marios Oikonomou, ex-footballeur grec retraité depuis 2024, est hospitalisé à Ioannina (Grèce) en soins intensifs depuis samedi 23 mai après un grave accident de moto. Il a été heurté par une voiture alors qu’il tenté d’opérer un demi-tour illégal, selon la presse locale.

Rapidement pris en charge, il a été transféré à l’hôpital universitaire de la ville, souffrant de graves blessures à la tête et a subi deux craniectomies «afin de réduire la pression due à l’œdème et à la compression du cerveau», a indiqué le directeur de l'établissement hospitalier, Spyridon Derdemézis.

Âgé de 33 ans, l’ancien défenseur, qui a porté les maillots de Bologne et de l’AEK Athènes, reste dans un état «extrêmement critique» après cette longue intervention chirurgicale en unité de soins intensifs.

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La police routière locale a ouvert une enquête préliminaire et diffusé un communiqué officiel afin de retrouver des témoins.

MotoAccidentFootballGrèce

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