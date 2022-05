Kylian Mbappé : Projet, contrat, Emmanuel Macron… Tout ce qu’il faut retenir de sa conférence de presse

Kylian Mbappé a tenu, ce lundi, une conférence de presse au Parc des Princes pour expliquer les raisons qui l’ont conduit à prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en 2025 plutôt que de rejoindre le Real Madrid.

Sa prise de parole était très attendue. Deux jours après sa prolongation de contrat avec le PSG jusqu’en 2025, Kylian Mbappé a expliqué les raisons qui l'ont convaincu de poursuivre l’aventure à Paris et de repousser finalement les avances du Real Madrid. Un club qu’il avait pourtant voulu rejoindre l’été dernier. «Tout le monde sait que l’année dernière je voulais partir. J’avais l’intime conviction que c’était la meilleure décision à ce moment-là», a-t-il affirmé.

Mais quelques mois plus tard, le natif de Bondy, que le président du PSG Nasser al-Khelaïfi a qualifié à de nombreuses reprises de «meilleur joueur du monde», a revu sa position. «Il y a un contexte sportif, privé aussi, un contexte qui est que je suis Français, c’est le pays dans lequel je vais vivre, dans lequel je vais vieillir…», a-t-il souligné avant d’indiquer, en marge de sa conférence de presse, avoir échangé avec le président Emmanuel Macron avant de prendre sa décision. «On a échangé pas mal de fois. On va dire que c’étaient des bons conseils. Il voulait que je reste, ça fait partie des négociations», a-t-il révélé.

@KMbappe : « Mon histoire ici n'est pas terminée, j'ai encore de beaux chapitres à écrire. » pic.twitter.com/hseDH6EZ6g — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 23, 2022

Mais au-delà des conseils du président de la République, il a surtout obtenu de solides garanties sportives de la part de ses dirigeants, qui ont fini par faire pencher la balance du côté du PSG. «Kylian reste ici car Paris le met dans les meilleures dispositions pour réaliser nos objectifs sportifs et devenir le meilleur joueur du monde», a insisté Nasser al-Khelaïfi.

«Le projet a changé. Le club a envie de changer pas mal de choses. Mon histoire ici n’est pas terminée et j'ai encore des chapitres à écrire», a indiqué de son côté le champion du monde 2018, qui a pris sa décision «la semaine dernière». Et d’ajouter : «Je suis concentré sur ce nouveau projet, cette nouvelle ère.»

«L'argent n'est pas un problème pour Kylian»

Et cette nouvelle ère s’accompagne d’un droit de regard sur la politique sportive que va désormais mener le club, concernant notamment le futur recrutement et la nomination éventuelle du futur entraîneur à la place de Mauricio Pochettino. «Je reste quand même un joueur de foot et je n’irai pas au-delà de cette fonction. Je n’irai jamais au-delà de ma fonction de joueur de foot», a-t-il insisté. Et il n’ambitionne pas non plus de devenir le capitaine parisien au détriment de Marquinhos. «Je n’ai pas envie de couper la tête de mon capitaine. Je n’ai pas besoin d’être capitaine pour m’exprimer et être important sur le terrain», a-t-il lâché.

Concernant l’aspect financier, et les sommes astronomiques évoquées par différents médias, Nasser al-Khelaïfi a balayé ce volet d’un revers de la main, assurant que «l’argent n’est pas le plus important pour Kylian. C’est le sportif qui l’intéresse». Kylian Mbappé a lui aussi clarifié les choses. «Pour être honnête, on a parlé des mois de sportifs, des heures d’image et seulement quelques minutes d’argent. Cela a duré cinq minutes, c’était très rapide, il n’y a eu aucun problème», a-t-il affirmé.

Kylian Mbappé a également eu une pensée pour le Real Madrid et ses supporters, qu’il a finalement éconduits à leur grand désespoir. «Je remercie les supporters du Real Madrid de m’avoir considéré comme l’un des leurs. J’espère qu’ils comprendront ma décision de rester en France. Je suis Français et j’avais envie de continuer encore un peu dans mon pays.» Pour le plus grand bonheur des fans du PSG et des amateurs du football français.