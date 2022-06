PSG : Neymar poussé vers la sortie ?

Déçu des performances du Brésilien depuis son arrivée en 2017, le PSG serait ouvert à un départ Neymar, sous contrat jusqu’en 2025, durant le mercato d’été. Mais l’affaire ne sera pas simple.

Neymar va-t-il faire les frais de la nouvelle politique sportive du club ? De retour à Paris en début de semaine, Nasser al-Khelaïfi a accordé plusieurs entretiens à différents médias pour évoquer la nouvelle ligne directrice mise en place par le PSG. Une stratégie qui se veut moins «bling bling». «Aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes», a-t-il déclaré au Parisien.

Le président du champion de France attend une implication sans faille de l'ensemble des joueurs de l'effectif. «Nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat», a-t-il insisté.

Ces propos sont destinés aux joueurs qui seraient susceptibles de rejoindre Paris, mais aussi aux joueurs déjà présents, et notamment Neymar dont le professionnalisme a régulièrement été pointé du doigt. Un comportement, ajouté à des performances jugées insuffisantes et ses blessures récurrentes, qui remettrait en question l'avenir du Brésilien dans la capitale. «Neymar fait-il partie du nouveau projet ? On ne va pas évoquer ces questions dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées», a confié Nasser al-Khelaïfi.

Une sortie égnimatique qui laisse néamoins à penser que l'ancien Barcelonais, sous contrat jusqu'en 2025, ne sera pas retenu et pourrait être poussé vers la sortie cet été. Cinq ans après son arrivée pour 222 millions d'euros, Neymar a fini par lasser et decevoir ses dirigeants, qui chercheraient à le vendre au plus vite.

Mais l’affaire ne sera pas forcément évidente. Tout d’abord parce que Neymar n’a pas l’intention de partir. S’il avait tenté de retourner à Barcelone, deux ans après son arrivée, le Brésilien se sent bien à Paris et il demeure animé par l’envie de remporter la Ligue des champions avec le PSG. «C’est très vrai de mon côté que je veux rester au PSG. Après, personne ne m’a rien dit… Mais de mon côté, c’est clair que je veux rester», avait-il assuré, fin mai, à «Oh My Goal».

Ensuite parce que très peu de clubs sont susceptibles de s’attacher ses services. Si sa valeur est moins élevée que par le passé, elle reste très importante. Ses émoluments sont également un sérieux obstacle à un départ dans l’immédiat. Pour l’heure, Neymar semble donc bien parti pour rester à Paris. Mais le mercato est long et tout peut très vite changer d’ici la fin du mois d’août.