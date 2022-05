PSG : suspension de l’entraîneur des féminines, Didier Ollé-Nicolle, accusé de «faits inappropriés»

Didier Ollé-Nicolle, entraîneur des féminines du PSG, a été mis à l’écart mardi soir à titre conservatoire et temporaire de ses fonctions au sein du club de la capitale. Il est soupçonné d’avoir eu des gestes et propos «inappropriés».

L'entraîneur du Paris Saint-Germain féminin Didier Ollé-Nicolle a été mis mardi soir «en disponibilité» temporairement le temps d'enquêter sur des «faits et propos inappropriés» qui lui sont reprochés.

Cette mise à l'écart, «conservatoire et temporaire» et prise «d'un commun accord», «ne préjuge en rien des résultats de l'enquête interne qui sera menée, ni des décisions que le club pourrait être amené à prendre», ajouté le PSG dans un communiqué, sans donner plus de détails sur la nature des faits reprochés au technicien, arrivé cette saison au club et sous contrat jusqu'en juin 2023.

Communication officielle — PSG Féminines (@PSG_Feminines) May 24, 2022

«Ces faits et propos, s'ils étaient confirmés, seraient incompatibles avec les valeurs sportives et humaines du Paris Saint-Germain», a poursuivi le club dans un communiqué.

La police judiciaire de Versailles s'est également saisie du dossier et a entendu une joueuse, qui n'a pas porté plainte.

Les faits remontent à la pré-saison

Durant toute la journée de mardi, des entretiens ont été menés par les services des ressources humaines du PSG auprès des membres de l'encadrement et des joueuses, entendus sur ce dossier.

L'entraîneur a lui aussi été reçu par cette délégation du club, a appris l’AFP.

Les faits remontent à la période de pré-saison du PSG aux États-Unis, durant laquelle le club avait «eu écho» d'un «geste déplacé» de l'entraîneur envers une joueuse de l'effectif, a expliqué cette source à l’agence de presse.

À l'époque, le sujet avait été clos d'un commun accord après avoir entendu toutes les parties mais le club a décidé de s'en ressaisir mardi après la diffusion de plusieurs informations nouvelles sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Le PSG féminin a vu sa saison perturbée par des faits extra-sportifs, en premier lieu l'agression encore non-élucidée en novembre de sa milieu Kheira Hamraoui, brouillée avec plusieurs coéquipières et qui s'entraîne actuellement à l'écart du groupe professionnel.