PSG : Entraîneur, transferts, directeur sportif… Nasser al-Khelaïfi promet des changements la semaine prochaine

Interrogé sur les contours du projet du club de la capitale la saison prochaine, le président du PSG Nasser al-Khelaïfi a assuré que des changements auraient lieu dans les prochains jours. Et ils devraient être nombreux.

La révolution est en marche au PSG. Dans la foulée de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu’en 2025, le club de la capitale va procéder à une profonde refonte dans tous les secteurs et de nombreux changements sont attendus aussi bien du côté de l’effectif, du staff et que de l’organigramme.

Et une grande partie de ces changements devraient intervenir dans les prochains jours avec des annonces promises la semaine prochaine par Nasser al-Khelaïfi. «Je pense que je vais annoncer tous les changements la semaine prochaine, tout le projet, tous les changements», a-t-il assuré au micro de Canal+.

Le premier d’entre eux devrait concerner le poste de directeur sportif. Quelques heures après le dernier match de la saison et la victoire face à Metz, Leonardo a été démis de ses fonctions. Très apprécié du clan Mbappé, qui a obtenu de solides garanties sportives avant de prolonger son contrat, Luis Campos est fortement pressenti pour succéder au Brésilien.

Le prochain à payer la saison plus que mitigée du PSG pourrait être Mauricio Pochettino. L’entraîneur argentin n’a jamais vraiment convaincu depuis son arrivée il y a un an et demi et l’élimination en 8e de finale de la Ligue des champions est loin de plaider sa faveur. Et pas sûr que sa bonne entente avec Kylian Mbappé suffise pour lui permettre de sauver sa peau. «Pour l'instant on a Mauricio Pochettino, on le respecte. Vous le saurez la semaine prochaine», a simplement indiqué Nasser al-Khelaïfi au sujet de l’ancien défenseur.

Enfin, pour ce qui est du mercato, plusieurs joueurs ont été invités à quitter rapidement le club. C’est le cas de Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera ou encore Mauro Icardi. Du côté des arrivées, Ousmane Dembélé et Aurélien Tchouaméni font partie des priorités pour renforcer l’effectif parisien. Et les dirigeants pourraient très vite passer à la vitesse supérieure sur ces dossiers. Comme sur d’autres…